Wellenreuther will zurück nach Deutschland

Timon Wellenreuther könnte in der kommenden Saison wieder in der Bundesliga zu sehen sein. Angesichts seines auslaufenden Vertrags bei Willem II sagt der 24-jährige Torhüter in der ‚Sport Bild‘: „Im Sommer ist alles möglich. Die Gespräche laufen aktuell, auch mit Willem II. Es wäre ein Traum, wieder in Deutschland zu spielen, mich in der Bundesliga zu beweisen.“

Dass er noch einmal beim niederländischen Erstligisten verlängert, ist unwahrscheinlich: „Ich will den nächsten Schritt gehen, der Zeitpunkt ist perfekt.“ Wellenreuther kann sich einen Wechsel in die Bundesliga, aber auch zu einem ambitionierten Zweitligisten vorstellen. Eine Rückkehr auf Schalke, wo er zwischen 2013 und 2017 unter Vertrag stand, ist aber angesichts der dortigen Torwart-Situation unwahrscheinlich.