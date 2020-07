Die Sané-Vorstellung im Live-Ticker

Aktualisieren

14:31 Uhr: Rummenigge erneut zu Alaba: „Es geht wie immer auch um die Finanzen. Wir haben die Karten auf den Tisch gelegt. Es liegt jetzt am Berater, Vater und an David. Unsere Option Nummer eins ist, dass er bleibt.“

14:28 Uhr: „Die Champions League zu gewinnen ist generell schwer. Ich habe nach einem neuen Reiz gesucht. Aber es war klar: Wenn ich einen Wechsel mache, dann zu einem Verein, der die Champions League gewinnen kann. Und das ist Bayern München zu 100 Prozent.“

14:25 Uhr: Rummenigge zu Alaba und Thiago: „Bei den Gehältern scheint der ein oder andere Berater der Meinung zu sein, dass trotz Corona noch die Sonne hell scheint. Bei Thiago halte ich eine Verlängerung für sehr schwierig. Bei David muss man abwarten.“ Rummenigge unterstreicht gleichzeitig, dass die Ablöse für einen Verkauf passen muss.

🎙️ Karl-Heinz #Rummenigge: "Ich denke, wir werden viel Freude mit ihm und an ihm haben. Er ist der Spieler, den wir haben wollten. Wir haben dem Trainer diesen Wunsch erfüllt und sind glücklich, dass der Transfer gelungen ist."#ServusLeroy pic.twitter.com/w1DzD3Ot6O — FC Bayern München (@FCBayern) July 23, 2020

14:24 Uhr: Sané über die Rückennummer 10: „Na klar will ich Verantwortung übernehmen und habe mich auch deswegen für diese Nummer entschieden.“

14:21 Uhr: Salihamidzic erneut über weitere Transfers: „Wir haben regelmäßige Meetings mit Hansi Flick, wir tauschen uns aus. Wir schauen wer uns verlässt und werden dann reagieren. Der Kalender im nächsten Jahr verlangt einen guten Kader. Deswegen werden wir versuchen, bis zum 5. Oktober die Augen offen zu halten.“

14:18 Uhr: Salihamidzic zum Kampf um Sané: „Wir waren alle davon überzeugt, dass Leroy der richtige Spieler ist. Wenn man einen Transfer umsetzen will, muss man sich festbeißen und versuchen, mit aller Kraft das umzusetzen. Es gab viele Hürden zu überwinden.“ Zudem richtet Brazzo einen Dank an Manchester City.

14:17 Uhr: Sané erwähnt angesprochen auf seine Schwächen seinen rechten Fuß.

14:16 Uhr: Salihamidzic auf die Frage, ob der Sané-Transfer auch für ihn persönlich wichtig war: „Im Vordergrund steht immer, dass wir den Fans was Besonderes bieten. Jungs, die richtig gut Fußball spielen können. Für mich persönlich ist das nicht so wichtig.“

14:14 Uhr: Kahn über die Torhüter: „Ich habe den Alexander Nübel jetzt schonmal getroffen. Es ist ein sehr, sehr großer Schritt. Gerade jetzt geht es darum, sich zu akklimatisieren. Im Moment ist Manuel absolut die Nummer eins.“

🎙️ @OliverKahn zur Strategie hinter dem Transfer: "Es ging nach der Ära von #Ribéry und #Robben wieder darum, erstklassige Spieler zu finden. Spieler, die Unterschiedsspieler sind, wie @LeroySane19." pic.twitter.com/V5Nxsyxn3g — FC Bayern München (@FCBayern) July 23, 2020

14:13 Uhr: Salihamidzic über weitere Transfers: „Wir wollen ständig die Augen offen halten und ständig sehen, was möglich ist.“

14:10 Uhr: Rummenigge über die Vertragsverhandlungen mit Thiago und Alaba: „Die Gespräche mit Thiago waren immer sehr optimistisch und positiv. Doch dann setzte uns Thiago in Kenntnis, nochmal was anderes machen zu wollen. Bis dato hat uns noch kein Klub kontaktiert, der in konkrete Gespräche mit uns eintreten wollte. Ich weiß nicht, ob Thiago die Dinge mit einem möglichen neuen Verein schon geregelt hat. Klar ist auch, dass wir mit Thiago und David Alaba die noch ausstehenden CL-Spiele bestreiten wollen. Mit David haben wir noch keine Lösung gefunden. Sollte eine Verlängerung nicht möglich sein, werden wir uns mit anderen Optionen auseinandersetzen müssen.“

14:08 Uhr: Sané über die Champions League: „Der Wechsel ging relativ schnell. Wir waren uns schnell einig, dass der Wechsel so schnell wie möglich gehen soll, damit ich in Ruhe angekommen und fit in die neue Saison starten kann.“

🗣️ @LeroySane19: "Heute hatten einige Gruppentraining und ich habe ein paar Leute getroffen. Die ersten Tage waren sehr gut, die Leute haben mich gut aufgenommen. Manche kenne ich ja schon aus der Nationalmannschaft."#ServusLeroy pic.twitter.com/T7gdNDZKaq — FC Bayern München (@FCBayern) July 23, 2020

14:06 Uhr: Sané über früheres Werben der Bayern: „Wir hatten schon Kontakt, als ich noch auf Schalke gespielt hatte. Zu dem Zeitpunkt wäre es für mich aber ein bisschen schwierig geworden, Spielzeit zu bekommen. Jetzt sitze ich hier und freue mich riesig auf diese Aufgabe.“

14:04 Uhr: Sané über das Buhlen seiner neuer Mitspieler: „Der Nervigste war Joshua Kimmich.“

🗨️ @LeroySane19 über seine Entscheidung: "Der nervigste war Joshua #Kimmich. Er hätte mich am liebsten jeden Tag angerufen und gefragt, wie die Sache steht."#ServusLeroy pic.twitter.com/xUbH6FI1XV — FC Bayern München (@FCBayern) July 23, 2020

14:02 Uhr: Hasan Salihamidzic sagt, dass Sané „genau zum FC Bayern passt“. Er lobt die Vorzüge des Nationalspielers und ist überzeugt, dass Sané auch „unter Druck“ gute Leistungen bringen. Oliver Kahn sieht in Sané einen „Unterschiedsspieler“.