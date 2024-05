Gespräche gestartet: Bayern will Flick zurückholen

Der FC Bayern will offenbar die Zeit zurückdrehen. Wie ‚Sky‘ berichtet, soll Hansi Flick als Trainer an die Säbener Straße zurückkehren. In den vergangenen Stunden seien konkrete Gespräche gestartet. Als mögliche Co-Trainer nennt ‚Sky‘ Toni Tapalovic und Miroslav Klose.

Flick selbst könne sich ein Comeback in München vorstellen und sei grundsätzlich bereit für die Bayern. Dort arbeitete er schon von 2019 bis 2021 als Chefcoach und führte das Team 2020 zum bis heute einzigartigen Sextuple.

Infolge von andauernden Streitigkeiten mit dem damaligen Sportvorstand Hasan Salihamidzic bat Flick aber schließlich um Vertragsauflösung, um zum DFB wechseln zu können. Seine Zeit dort verlief jedoch katastrophal und gipfelte im September 2023 in der ersten Entlassung eines Bundestrainers in der Verbandsgeschichte.

Parallel zu Flick beschäftigen sich die Bayern auch noch mit weiteren Kandidaten. Zuletzt zeichnete sich das Interesse an Erik ten Hag (Manchester United) immer deutlicher ab. Das Management des Niederländers ist laut Sky aber mittlerweile darüber informiert, dass ten Hag nur noch ein Thema ist, falls Flick noch absagen sollte.