Freigabe für vier VfB-Profis

Der VfB Stuttgart würde vier kaum gefragten Profis im Winter keine Steine in den Weg legen, sollte sich die Möglichkeit für einen Wechsel zu einem anderen Verein ergeben. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge haben Roberto Massimo (23), Genki Haraguchi (32), Lilian Egloff (21) und Thomas Kastanaras (20) die Freigabe.

Letztgenannter Mittelstürmer soll aber nur verliehen werden. Derzeit spielt Kastanaras nur für das Regionalliga-Team (sechs Saisonspiele, vier Tore), an der formstarken Konkurrenz um die beiden Torjäger Serhou Guirassy (27) und Deniz Undav (27) gibt es für den Griechen kein Vorbeikommen.

Kastanaras ist bis 2025 gebunden, Massimo, Haraguchi und Egloff nur noch bis Saisonende. Eine Verlängerung der Verträge käme überraschend, eine Ablöse für das Trio gibt es also nur noch im Winter-Transferfenster. An Haraguchi, in dieser Saison erst bei 21 Pflichtspielminuten, soll Vissel Kobe aus Japan dran sein.