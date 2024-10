„Sonst wird es teuer“: Hoffenheim bestätigt Bischof-Gespräche

Diese Woche wird Tom Bischof wohl nicht so schnell vergessen. Am Freitag wurde der Mittelfeldspieler mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet und somit als bester U19-Spieler Deutschlands geehrt. Einen Tag später leitete er beim 3:1-Sieg der TSG Hoffenheim gegen den VfL Bochum ein Tor seiner Mannschaft mit einem tollen Steckpass ein.

Kein Wunder also, dass der 19-Jährige aktuell der Mann der Stunde in Hoffenheim ist. Nach dem Bochum-Sieg gab es dann auch Sonderlob vom neuen TSG-Sportgeschäftsführer Andreas Schicker. „Er hat sehr gut gespielt und tolle tiefe Bälle gespielt, da hat man gesehen, welch guten linken Fuß er hat“, zitiert der ‚kicker‘ den 38-Jährigen.

Hoffenheims Kaderplaner weiter: „Viele lobende Worte darf ich nicht mehr verwenden, sonst wird es teuer.“ Damit spielt Schicker auf die aktuelle Vertragssituation um Bischof an. Denn der Kontrakt des gebürtigen Aschaffenburgers läuft aus.

An einer Verlängerung wird bereits gearbeitet, wie Schicker bestätigt: „Ich bin schon mit dem Berater im Austausch und demnächst wird auch ein persönliches Treffen stattfinden, das absolute Ziel der TSG ist, dass wir verlängern.“ Einen ablösefreien Abgang ihres talentiertesten Eigengewächses möchten die Hoffenheimer natürlich unbedingt verhindern.