TSG: Gute Nachrichten für Hlozek

Adam Hlozek steht bei der TSG Hoffenheim vor dem Comeback. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wird der 22-Jährige nach seiner Mittelfußverletzung noch in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Sollte dabei alles optimal laufen, besteht laut dem Fachmagazin sogar die Möglichkeit, dass der Tscheche bereits am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) gegen RB Leipzig wieder im Kader der Kraichgauer steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Spätestens im Spiel gegen Mainz 05 am 12. April soll Hlozek wieder zur Verfügung stehen. Im vergangenen Sommer war der Angreifer für die vereinsinterne Rekordablöse von 18 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zur TSG gekommen. In dieser Spielzeit steuerte Hlozek bisher in 30 Pflichtspielen elf Scorerpunkte bei. Seit Mitte Februar fällt der 40-fache Nationalspieler jedoch aufgrund eines Haarrisses im Mittelfuß aus.