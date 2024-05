Köln: Holt Baumgart Uth zum HSV?

Mark Uth könnte im Abstiegsfall des 1. FC Köln wieder mit Ex-Trainer Steffen Baumgart zusammenarbeiten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der Hamburger SV dem 32-Jährigen ein konkretes Angebot vorgelegt, dem der Offensivspieler nur noch zustimmen müsste. Dem Bericht zufolge haben neben dem HSV auch weitere Vereine die Fühler nach Uth ausgestreckt. Gleichzeitig bemühen sich die Geißböcke um eine Vertragsverlängerung mit dem Linksfuß.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte Köln den Gang in Liga zwei antreten müssen, verliert Uths bis 2025 datierter Kontrakt seine Gültigkeit, was der Kreativspieler selbst zuletzt bestätigte. Uth könnte dementsprechend ablösefrei wechseln. Ein Szenario, das man bei den Domstädtern trotz der Verletzungshistorie des Offensivspielers verhindern möchte. In dieser Spielzeit verpasste der gebürtige Kölner 20 Pflichtspiele verletzungsbedingt und absolvierte überschaubare 324 Bundesligaminuten.