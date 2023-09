Guardiola über Phillips: „Er tut sich schwer“

Pep Guardiola hat zugegen, dass sich Vorjahreseinkauf Kalvin Phillips bei Manchester City immer noch nicht richtig eingefunden hat. Auf einer Pressekonferenz sagte Guardiola: „Marcelo (Bielsa, Anm. d. Red.) hat Kalvin das Beste gegeben, was er in seiner Karriere erreicht hat. Ich hätte gerne mit Kalvin das gemacht, was Marcelo mit ihm gemacht hat. Wir haben unsere eigene Spielweise, und er tut sich manchmal in einigen Dingen schwer, während die vorherige Spielweise perfekt für ihn war.“

Phillips war im Sommer 2022 für umgerechnet rund 49 Millionen Euro von Leeds United zu den Skyblues gewechselt. Als Stammspieler konnte sich der 27-jährige Sechser aber nicht etablieren. Magere vier Startelfeinsätze hat der englische Nationalspieler seit seinem Transfer zu City auf dem Konto. Im Sommer stand deshalb ein Verkauf von Phillips im Raum. „Der Verein hat mit ihm gesprochen, weil er nicht viele Minuten gespielt hat“, sagt Guardiola weiter, „er hat gesagt: ‚Nein, ich möchte bleiben.‘ Wir haben Kalvin wegen seiner Qualität hierhergeholt. Er ist aufgeschlossen, will immer lernen und will helfen. Das ist es, was wir versuchen wollen.“