Rangers binden Davis

Routinier Steven Davis bleibt den Glasgow Rangers erhalten. Wie der amtierende schottische Meister offiziell bekanntgibt, verlängert der Mittelfeldspieler seinen auslaufenden Kontrakt um ein Jahr bis 2022.

Davis war im Sommer 2019 vom FC Southampton zu den Rangers zurückgekehrt. Der 36-Jährige spielte bereits von 2008 bis 2012 für die Hauptstädter. Insgesamt kam der Nordire in 301 Pflichtspielen für die Rangers zum Einsatz, erzielte dabei 32 Treffer und lieferte 67 Assists.

💙 Davis 2022 💙



📝 #RangersFC are today delighted to announce midfielder @StevenDavis8 has signed a one-year extension to his contract.