Mittelfeld-Umbruch bei Arsenal: Zwei weitere Transfers in Arbeit

Beim FC Arsenal wird sich in diesem Transfer-Sommer einiges tun: Der Vizemeister hat den Titelgewinn 2023/24 im Visier. Mit Nationalspieler Kai Havertz (24) sollen sich die Londoner bereits einig sein, es ist wohl eine Frage der Zeit, bis eine Übereinkunft mit dem FC Chelsea folgt. Der technisch begnadete Linksfuß soll die Offensivabteilung verstärken.

Zwei Zu-, zwei Abgänge

Im Mittelfeld der Gunners steht derweil sogar ein größerer Umbruch an. Granit Xhaka (30) steht bekanntlich vor dem Transfer zu Bayer Leverkusen. Um den Abschied des Stamm- und Führungsspielers zu kompensieren, soll Declan Rice (24) von West Ham United kommen. Ähnlich wie bei Havertz geht es in den Verhandlungen aktuell um die Ablöse.

Neben dem englischen Nationalspieler soll auch Roméo Lavia vom FC Southampton nach London wechseln. Arsenal zeigt laut Fabrizio Romano starkes und konkretes Interesse am 19-Jährigen. Der junge Belgier war im vergangenen Sommer für rund zwölf Millionen Euro aus der Reserve von Manchester City zu den Saints gewechselt und spielte dort trotz des Abstiegs des Klubs eine starke Saison.

Romano zufolge sind auch der FC Chelsea und Manchester United an Lavia interessiert. Sollte sich Arsenal gegen die Konkurrenten durchsetzen, wird wohl Thomas Partey (30) für den 19-Jährigen weichen müssen. Laut Romano ist der Ghanaer ein heißer Abschiedskandidat bei den Gunners. Mehrere Klubs seien interessiert und es sei bereits zu Gesprächen über eine Trennung gekommen. Sollten die Londoner ihre Transferpläne in die Tat umsetzen, würde die Mannschaft mit einem deutlich veränderten Mittelfeld in die neue Saison gehen.