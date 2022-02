Afrika-Cup: Tapsoba im Allstar-Team

Der afrikanische Fußballverband CAF hat die Topelf des Afrika-Cups veröffentlicht. Mit Innenverteidiger Edmond Tapsoba (23, Burkina Faso) von Bayer Leverkusen ist auch ein Bundesliga-Spieler Teil des Ensembles.

Am gestrigen Sonntagabend hatte sich der Senegal mit einem 4:2 n.E. im Finale gegen Ägypten den Titel gesichert. Auch die Superstars beider Teams – Sadio Mané und Mohamed Salah vom FC Liverpool – sind im Allstar-Team vertreten. Mané wurde zudem zum besten Spieler des Turniers gewählt.

Mendy (Senegal) - Hakimi (Marokko), Abdelonem (Ägypten), Tapsoba (Burkina Faso), Ciss (Senegal) - Elneny (Ägypten), N. Mendy (Senegal), Touré (Burkina Faso) - Salah (Ägypten), Aboubakar (Kamerun), Mané (Senegal)

Not your average players 🤩



Here is the #TotalEnergiesAFCON2021 best XI 👇#AFCON2021 pic.twitter.com/YP0k5eUe2n