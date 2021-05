Sancho-Wechsel schon in Kürze?

Manchester United will die Verpflichtung von Jadon Sancho angeblich so schnell wie möglich über die Bühne bringen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge soll ein Transfer des 21-jährigen Engländers noch vor dem EM-Start am 11. Juni vorangetrieben werden.

Erst am gestrigen Montag berichteten englische Boulevardmedien, United arbeite an einem Angebot in Höhe von 92,5 Millionen Euro. Eine Summe, die den Dortmunder Ansprüchen genügen könnte, die in Corona-Zeiten aber auch für die reichen Premier League-Klubs nicht mal eben aus dem Ärmel zu schütteln ist.

Fakt ist: Stimmen die Konditionen, erhält Sancho die Freigabe. Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc sagte zuletzt: „Dieses Gentlemen's Agreement zwischen Jadon und uns gab es, wie Sie alle wissen, schon im vergangenen Sommer, und daran hat sich auch nichts geändert.“