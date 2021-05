Engländer berichten: Erstes Mega-Angebot für Sancho im Anflug

Manchester United bereitet angeblich eine Mega-Offerte für Jadon Sancho vor. Umgerechnet rund 92,5 Millionen Euro Ablöse wollen die Red Devils exklusiven Informationen des ‚Daily Star‘ zufolge bieten. Noch befinde sich dieses Angebot allerdings erst in der Vorbereitungsphase.

Mit obenstehender Summe würde sich United ungefähr in dem zuletzt kolportierten Rahmen bewegen, mit dem sich Borussia Dortmund anfreunden könnte. Von einer Schmerzgrenze zwischen 85 und 100 Millionen Euro war zuletzt die Rede.

Sancho wieder in Topform

Nach schwierigen Monaten fand Sancho in den vergangenen Wochen wieder zu gewohnter Form. Am Samstag schnürte der 21-jährige Dribbelkünstler im so wichtigen Spitzenspiel gegen RB Leipzig einen Doppelpack. Anschließend fand er warme Worte in Richtung BVB.

„Ich bin im Moment sehr glücklich hier in Dortmund. Ich liebe den Verein, die Fans und die Mannschaft. Sie haben mir meinen Durchbruch als Profi ermöglicht. Die Fans motivieren und pushen mich bis ans Limit“, sagte Sancho bei ‚ESPN‘, betone aber gleichzeitig: „Ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussieht.“ Die kommenden Monate werden Aufschluss geben.