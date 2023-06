Flucht aus der Wüste? Das sagt Ronaldo

Cristiano Ronaldo hegt nach eigenen Angaben keine Gedanken an einen Abschied von Al Nassr. „Ich bin hier glücklich. Ich möchte und werde hier weitermachen“, so die klaren Worte des portugiesischen Superstars in einem von der saudi-arabischen Fußball-Liga abgehaltenen Interview.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor einigen Tagen verbreitete sich die Nachricht von Spanien aus, dass CR7 Al Nassr nach wenigen Monaten bereits wieder verlassen und nach Europa zurückkehren möchte. Dem begegnet der 38-Jährige nun allerdings mit einem klaren Dementi.

Lese-Tipp

Real-Abschied: So reagiert Benzema