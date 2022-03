BVB: Tigges erleidet Knöchelbruch

Für Steffen Tigges von Borussia Dortmund ist die Saison vorzeitig beendet. Wie der BVB offiziell bestätigt, hat sich der Stürmer „im Training am Mittwochnachmittag ohne Gegnereinwirkung eine Fraktur des linken Sprunggelenks zugezogen“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tigges wird in den kommenden Tagen operiert. Der 23-Jährige kommt in der laufenden Saison auf 15 Profieinsätze, fünfmal lief er für die U23 in der dritten Liga auf.