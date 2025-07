BVB teilt Duranville-Diagnose mit

Die Befürchtungen bei Julien Duranville haben sich bestätigt. Wie Borussia Dortmund offiziell mitteilt, hat sich der 19-jährige Außenstürmer beim Klub-WM-Viertelfinale gegen Real Madrid (2:3) eine Schulterverletzung zugezogen, die eine Operation nötig macht. Zur Ausfallzeit macht der BVB keine Angaben, es dürfte aber auf mehrere Monate hinauslaufen.

Sportdirektor Sebastian Kehl erklärt: „Es ist sehr ärgerlich, dass sich Julien durch eine so unglückliche Aktion an der Schulter verletzt hat. Wir hatten während der vergangenen Saison alle gemeinsam erfolgreich an seiner körperlichen Stabilität gearbeitet – umso bitterer ist jetzt dieser Rückschlag. Trotzdem bleiben wir positiv und optimistisch, denn Julien ist ein herausragendes Talent. Seinen Genesungsprozess und die anschließende Reintegration werden wir bestmöglich gestalten.“