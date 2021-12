Nations League künftig mit Teams aus Südamerika

Die Nations League bekommt in Zukunft Zuwachs aus Südamerika. Wie UEFA-Vizepräsident Zbigniew Boniek gegenüber ‚Meczyki.pl‘ bekannt gab, sollen zehn Nationalmannschaften des CONMEBOL-Verbands ab 2024 an der Nations League teilnehmen. Dann könnte auch Neymar mit der Seleção in Europa antreten.

Dem Bericht zufolge werden in Liga A „sechs Teams aus Südamerika dazukommen“. Zur Liga B stoßen „weitere vier“ Mannschaften der CONMBEOL. Ein detaillierter Plan oder eine „genaue Formel“ sei bislang aber noch nicht herausgearbeitet worden, so Boniek.