Ibrahimovic vor Unterschrift

Zlatan Ibrahimovic und der AC Mailand gehen zusammen in die Zukunft. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, unterschreibt der 39-Jährige heute oder spätestens nach dem morgigen Spiel gegen US Sassuolo ein neues Arbeitspapier. Alle vertraglichen Details seien bereits geklärt.

Der Schwede überzeugt trotz fortgeschrittenen Alters weiterhin im Trikot der Rossoneri. In der aktuellen Saison lieferte der Topstürmer wettbewerbsübergreifend 17 Tore und drei Vorlagen in 24 Einsätzen. Sein aktueller Vertrag läuft im Sommer aus. Ungeklärt ist aber noch die Frage, ob der Routinier nicht noch gesperrt wird wegen unrechtmäßiger Beteiligung an einem Wettanbieter.