Nach Türkei-Niederlage: Kuntz in der Kritik

Trainer Stefan Kuntz steht nach der 1:2-Niederlage der türkischen Nationalmannschaft gegen die Färöer Inseln in der Kritik. Hamit Altintop, Vorstandsmitglied des türkischen Verbands, sagte nach dem Spiel: „Nur weil wir sagen, dass wir hinter unserem Trainer stehen, heißt das nicht, dass wir ihn nicht kritisieren sollten. Ich möchte, dass wir das respektieren.“ Eine überzeugende Jobgarantie klingt jedenfalls anders. Auch in den türkischen Medien steht Kuntz schon deutlich im Schussfeld. Die Zeitung ‚Takvim‘ schreibt sogar: „Mit Kuntz gibt es keine Zukunft.“

Der deutsche Trainer übt derweil Kritik an seiner Mannschaft: „Wir hatten es mit einer Mannschaft zu tun, die mehr wollte und kämpfte als wir. Diesmal wurden wir geschlagen. In den letzten beiden Spielen sind wir weniger gelaufen als der Gegner. Es tut wirklich weh. Die Leistung der Färöer hat uns nicht überrascht. Unsere Unfähigkeit, darauf zu reagieren, war eine Überraschung.“ Trotz der zuletzt gezeigten Leistungen schließt die Türkei die Nations League in ihrer Gruppe auf Platz eins ab.