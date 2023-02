Arsenal: Zwei weitere Verlängerungen?

Beim FC Arsenal strebt man nach der Vertragsverlängerung mit Gabriel Martinelli (21) weitere Abschlüsse am Verhandlungstisch an. Trainer Mikel Arteta bestätigte auf die Frage nach der Zukunft von Innenverteidiger William Saliba (21) und Flügelstürmer Bukayo Saka (21), dass entsprechende Pläne in Arbeit seien.

Auf einer Pressekonferenz sagte Arteta: „Wir versuchen, es zu schaffen. Teil des Plans ist es natürlich, die Verträge unserer größten Talente zu verlängern, und wir versuchen, das zu tun.“ Saliba und Saka sind noch bis 2024 an die Londoner gebunden.

