PSG: Freigabe für sieben Spieler

Paris St. Germain will den großen Spielerkader im Winter verkleinern. Nach Informationen unserer französischen Partnerredaktion Foot Mercato zeigt sich PSG bei sieben Profis gesprächsbereit – bei passenden Angeboten dürfen sie den Verein im Januar verlassen.

So hat Sergio Rico (28), hinter Gianluigi Donnarumma (22) und Keylor Navas (34) nur die Nummer drei in der Torwart-Hierarchie, die Freigabe erhalten. In Paris hofft man, dass sich ein Abnehmer in Ricos spanischer Heimat findet.

Offerten würde sich die Verantwortlichen auch für Abdou Diallo (25) und Layvin Kurzawa (29) anhören. Zweitgenannter stand bereits im Sommer vor dem Absprung, kam in dieser Saison nur im nationalen Supercup zum Einsatz.

Icardi-Berater hören sich um

Ein kleines Fragezeichen steht hinter der Zukunft von Thilo Kehrer (25). Der deutsche Nationalspieler weckte schon im vergangenen Transferfenster bei vielen Klubs Begehrlichkeiten – PSG lässt die Tür für einen Winter-Abgang auf, wird aber nicht darauf drängen.

Gehen dürfen die Mittelfeldspieler Leandro Paredes (27) und Rafinha (28), die beide erst rund 220 Pflichtspielminuten auf dem Platz standen. Prominentester Name auf der Abschussliste ist Mauro Icardi (28), der zuletzt vor allem abseits des Feldes für Schlagzeilen sorgte. Die Berater des Argentiniers sondieren bereits den Markt.