Schnäppchen: Topklubs lauern auf Grimaldo

Alejandro Grimaldos Vertragssituation lässt mehrere Topklubs aufmerksam werden. Im Sommer war schon der FC Barcelona an einer Rückkehr des Linksverteidigers interessiert. Nun haben laut englischen und italienischen Medien auch der FC Arsenal, Newcastle United und Juventus Turin ein Auge auf Grimaldo geworfen.

Der Vertrag des 26-jährigen Spaniers bei Benfica Lissabon läuft am Saisonende aus. Dann könnte Grimaldo also ablösefrei wechseln. Will Benfica noch ein wenig Geld sehen, kann es den 1,71 Meter-Mann im Winter verkaufen. Auch dann wäre Grimaldo wohl ein Schnäppchen.