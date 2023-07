Positive Signale: Saudis wegen Mané optimistisch

Sadio Mané könnte zeitnah mit Cristiano Ronaldo auf Torejagd gehen. Laut Fabrizio Romano ist Al Nassr optimistisch, was eine Verpflichtung des Senegalesen angeht. Die Gespräche zwischen dem Wüstenklub und dem FC Bayern befinden sich demnach in der finalen Phase.

Unter der Anzeige geht's weiter

Al Nassr werde beim deutschen Rekordmeister in Kürze ein Angebot in Höhe von 37 Millionen Euro hinterlegen. Das wäre zwar eine etwas niedrigere Summe als die 40 Millionen Euro, die vor wenigen Tagen ins Spiel gebracht wurden, aber sicherlich immer noch im Sinne der Münchner. Schließlich kam Mané im vergangenen Sommer für 32 Millionen Euro und konnte sich nie nachhaltig für die erste Elf empfehlen.

Lese-Tipp

Tuchel über Tel-Leihe

Bis zuletzt fehlte Al Nassr eine Zusage von Mané selbst. Diesbezüglich sieht es laut der Tageszeitung ‚Ariyadhiah‘ mittlerweile gut aus. Eine Einigung stehe kurz bevor. Gut möglich also, dass der 31-Jährige seine Zelte an der Säbener Straße in den kommenden Tagen abbricht.