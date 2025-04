Leipzig plant Leihe: Profivertrag für U19-Kapitän

RB Leipzig hat Talent Jonathan Norbye mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, unterschreibt der 18-Jährige bis 2028. Der norwegische U19-Nationalspieler war 2023 in den Nachwuchs der Roten Bullen gekommen und ist Leistungsträger und Kapitän der U19. Am 34. Spieltag der vergangenen Saison feierte Norbye beim Spiel in Frankfurt sein Profidebüt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will RB den Innenverteidiger im Sommer verleihen. Mit dem SC Paderborn soll ein deutscher Klub Interesse signalisieren. Auch Vereine aus der zweiten englischen und belgischen Liga haben Norbye auf der Liste.

Unter der Anzeige geht's weiter

Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer zeigt sich erfreut: „Jonathan Norbye hat sich seit seinem Wechsel im Sommer 2023 aus Norwegen schnell bei uns integriert und eine gute Entwicklung in unseren Nachwuchsmannschaften genommen. Er hat sich seinen ersten Profivertrag mit starken Leistungen absolut verdient. Durch sein gutes Spielverständnis, seine technischen Fähigkeiten am Ball und seine Physis ist er mit 18 Jahren ein spannender und entwicklungsfähiger Spieler, der bereits Erfahrungen bei den Profis sammeln durfte. Wir wissen um sein großes Potenzial und freuen uns, seine Entwicklung weiterhin begleiten zu dürfen.“