Nach Eklat: Marcelo verlässt Fluminense

Linksverteidiger Marcelo (36) ist nicht länger Spieler von Fluminense. Wie der Klub aus Rio de Janeiro offiziell mitteilt, wurde der bis Jahresende gültige Vertrag vorzeitig und in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Das ist womöglich nur die halbe Wahrheit.

Pikant ist nämlich: Beim gestrigen Spiel gegen Grêmio Porto Alegre (2:2) geriet Marcelo mit seinem Trainer Mano Menezes aneinander. Nach einer verbalen Auseinandersetzung kurz vor Marcelos Einwechselung entscheid sich Menezes doch noch um und schickte seinen Spieler wieder weg.

Marcelo war im Februar 2023 von Olympiakos Piräus in seine brasilianische Heimat gewechselt. Für Fluminense war er einst schon in der Jugend und vor seinem Wechsel zu Real Madrid am Ball, bestritt insgesamt 107 Spiele für den Traditionsklub. Wo und ob es nun für Marcelo weitergeht, ist offen.