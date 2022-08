Schmadtke: Kruse „am Donnerstag noch da“

Jörg Schmadtke geht davon aus, dass Max Kruse auch nach dem Deadline Day am kommenden Donnerstag noch Spieler des VfL Wolfsburg ist. „Ich gehe davon aus, dass er am Donnerstag noch da ist“, erklärt der Sportdirektor gegenüber ‚Sky‘ und stellt auf Nachfrage nochmal klar: „Er ist Donnerstag noch da.“

Kruse selbst vermeidet gegenüber dem Pay-TV-Sender ein Treuebekenntnis. „Wir werden sehen“, lässt der Angreifer seine Zukunft in der Autostadt offen. In den vergangenen Wochen ließt der 34-Jährige kaum eine Gelegenheit aus, seine Unzufriedenheit zum Ausdruck zu bringen. In Wolfsburg steht der Stürmer noch bis Ende der Saison unter Vertrag.