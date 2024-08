Belohnung für starke Leistungen: Andrich verlängert bei Bayer

Robert Andrich (29) und Bayer Leverkusen gehen gemeinsam in die Zukunft. Wie der Deutsche Meister verkündet, hat der Mittelfeldspieler seinen Vertrag bis 2028 verlängert. Das bisherige Arbeitspapier wäre 2026 ausgelaufen.

Mit der Verlängerung bindet die Werkself einen wichtigen Leistungsträger an den Klub. Andrich, der 2021 von Union Berlin zu Bayer gewechselt war, steigerte unter Trainer Xabi Alonso kontinuierlich seine Leistungen und schaffte dadurch auch den Sprung in den deutschen EM-Kader.

„Robert Andrich hat sich zu einer der zentralen Stützen unserer Werkself entwickelt und hervorragende Leistungen auch auf internationaler Bühne gezeigt. Nicht zuletzt seine Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-EM unterstreichen, welch großartige Entwicklung er in den vergangenen Jahren genommen hat“, so Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.

Und weiter: „Robert ist ein Anführer, auf und neben dem Platz. Er verbindet enorme Zweikampfstärke mit fußballerischer Klasse und kann diese Qualitäten auf verschiedenen Positionen einsetzen.“

Andrich selbst erklärt: „Ich erlebe die erfolgreichste Zeit meiner Karriere und spüre, dass der Hunger der Mannschaft auch nach dieser besonderen Saison weiter groß ist. Ich freue mich sehr, den gemeinsamen Weg auch in den nächsten Jahren weiterzugehen und werde alles geben für meine Teamkollegen, diesen besonderen Klub und nicht zuletzt unsere fantastischen Fans.“ Für ihn sei Leverkusen „die absolut richtige Adresse“.