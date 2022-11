Neuer Job für Advocaat

Dick Advocaat wird der neue Trainer von ADO Den Haag. Der Verein bestätigt gegenüber dem niederländischen Fernsehsender ‚Omroep West‘, dass der erfahrene Coach in die Fußstapfen von Dirk Kuyt tritt. Der Verein hatte den ehemaligen niederländischen Nationalspieler am Donnerstag freigestellt.. Der 75-Jährige Advocaat soll am kommenden Montag vorgestellt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit seiner Erfahrung von 877 Spielen als Trainer soll Advocaat den Klub aus dem Tabellenkeller der zweiten niederländischen Liga führen. Als aktiver Spieler lief er zudem selbst für Den Haag auf. Seine bislang letzte Trainerstation war bei der Nationalmannschaft des Iraks.