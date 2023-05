Mac Allister vor 80-Millionen-Wechsel?

Der Poker um Alexis Mac Allister (24) nimmt Fahrt auf. Nach Informationen des ‚Mirror‘ besitzt der FC Liverpool die besten Chancen auf eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers. Für umgerechnet knapp 80 Millionen Euro könnte der Deal über die Bühne gehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für nur acht Millionen, also ein Zehntel dieser Summe, war Mac Allister von den Argentinos Juniors zu Brighton & Hove Albion gewechselt. Es folgte ein rasanter Aufstieg, der vor fünf Monaten mit dem Weltmeistertitel in Katar gipfelte. In dieser Saison spielt Mac Allister (32 Pflichtspiele, zwölf Tore) mit den Seagulls aussichtsreich um den Einzug in den Europapokal.

Lese-Tipp

Neuer Vertrag für Liverpool-Talent

Manchester United und der FC Arsenal sind ebenfalls am Argentinier interessiert, der klare Favorit kommt aber von der Anfield Road. Im Gegenzug soll derweil James Milner (37) zu Brighton wechseln. Der Mittelfeldspieler ist nach acht Jahren in Liverpool ablösefrei zu haben.