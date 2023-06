Gute Gespräche: Koulibaly nach Saudi-Arabien?

Kalidou Koulibaly könnte seine Karriere in Saudi-Arabien fortsetzen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat Al Hilal dem Innenverteidiger des FC Chelsea einen Dreijahresvertrag angeboten. Bei den Blues sei man optimistisch, dass der 31-Jährige diesen annehmen wird. Es gehe nur noch um Details.

Chelsea selbst winkt dem Transfermarkt-Insider zufolge eine Ablöse zwischen 25 und 30 Millionen Euro. Vor einem Jahr war Koulibaly noch für 38 Millionen von der SSC Neapel nach London gewechselt. In der abgelaufenen Saison stand er in 32 Pflichtspielen auf dem Platz, konnte an alte Glanzzeiten bei Napoli aber nicht anknüpfen.

