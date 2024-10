Gladbach-Talent: Positive Nachrichten für Borges Sanches

Bei Borussia Mönchengladbach gibt es positive Nachrichten in Bezug auf Yvandro Borges Sanches zu vermelden. Laut ‚Bild‘ absolvierte der 20-jährige Flügelstürmer am Montag erstmals nach seinem Kreuzbandriss wieder Teile des Mannschaftstrainings. Der Youngster zog sich die schlimme Knieverletzung in der vergangenen Saison während seiner Leihe zu NEC Nijmegen zu.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit April war der dribbelstarke Linksaußen deshalb nicht mehr in der Lage, an einem Pflichtspiel teilzunehmen. Jetzt schnuppert Borges Sanches an der Rückkehr, auch wenn der 25-fache Nationalspieler noch etwas Zeit brauchen wird, bevor er Trainer Gerardo Seoane für Einsätze zur Verfügung stehen wird.