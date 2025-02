Zeitplan & Preisschild: Frankfurts Idee mit Ekitiké

Mittlerweile ist es bei Eintracht Frankfurt gelebte Tradition: Die Hessen scouten irgendwo in Europa einen Stürmer, der zwar gute Anlagen, den finalen Leistungssprung aber noch nicht geschafft hat. Dieser wird für kleines Geld unter Vertrag genommen, schießt im SGE-Trikot die Bundesliga kaputt und wird nach ein bis zwei Saisons mit riesigem Gewinn an einen europäischen Topklub oder zahlungskräftigen Premier League-Verein weitergereicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

So geschehen bei Sébastien Haller (2019 für 50 Millionen Euro zu West Ham), Luka Jovic (2019 für 60 Millionen zu Real Madrid), Randal Kolo Muani (2023 für 95 Millionen zu Paris St. Germain) und erst kürzlich Omar Marmoush (für 80 Millionen zu Manchester City).

Auf einer Stufe mit Marmoush

Mit Hugo Ekitiké (22) steht bereits der nächste in der Reihe bei der Eintracht unter Vertrag – da sind sich alle Experten und auch der Klub selbst einig. „Wir sind mit Hugos Entwicklung sehr zufrieden. Er passt super zu uns und hat in einem Jahr große Fortschritte gemacht. Dazu weist er jetzt schon eine außergewöhnliche Scorer-Quote auf. Er hat das Potenzial, ein absoluter Top-Stürmer in Europa zu werden“, erklärte Markus Krösche der ‚Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der Boulevardzeitung hat der SGE-Sportvorstand das Ablöse-Preisschild des Franzosen auf 80 Millionen Euro festgelegt und den Angreifer damit auf eine Ebene mit Omar Marmoush gestellt – Tendenz eventuell steigend. Denn Ekitiké besitzt noch immer Steigerungspotenzial. „Er muss noch an seiner Zielstrebigkeit arbeiten, manchmal ist er zu verspielt. Auch gegen den Ball haben wir noch Themen. Aber da ist er auf einem guten Weg“, so Krösche.

Klarer Plan der SGE

In der laufenden Saison steht der U21-Nationalspieler wettbewerbsübergreifend bei 17 Toren und sechs Vorlagen in 31 Spielen. Nach dem Abgang von Marmoush wird seine Rolle nur noch wichtiger. Und bereits jetzt steht der 1,90 Meter große Mittelstürmer bei einigen Klubs auf dem Zettel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und Frankfurt hat erneut einen großen Gewinn vor Augen. Nachdem Ekitiké in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit als Leihspieler überzeugt hatte, zogen die Hessen im Sommer die Kaufoption und überwiesen lediglich 16,5 Millionen an Paris St. Germain.

Der Kontrakt des Angreifers in Frankfurt läuft noch bis 2029. Laut ‚Bild‘ ist der Plan, dass er noch mindestens eine Saison bei den Adlern bleibt und frühestens im Sommer 2026 den nächsten Karriereschritt anderswo geht – und der Eintracht einen ordentlichen Transfergewinn beschert.