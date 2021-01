Clyne verlängert

Nathaniel Clyne und Crystal Palace arbeiten weiter zusammen. Wie der englische Erstligist am späten Montagabend noch verkündete, wurde das Arbeitspapier des 29-jährigen Rechtsverteidigers bis Saisonende ausgedehnt.

Clyne war Mitte Oktober vom FC Liverpool zu den Eagles gewechselt. Seitdem absolvierte er in der Premier League neun Partien. Insgesamt lief der 14-fache englische Nationalspieler in der höchsten Spielklasse des Landes 194 Mal auf.

👊 Nathaniel Clyne has signed an agreement to extend his contract until the end of this season.



Well in, Clyney! #CPFC