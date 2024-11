Alonso-Absprachen: Bayer-Boss klärt auf

Xabi Alonsos Wechsel zu Real Madrid steht zwar im Raum, ist aber keinesfalls schon in Stein gemeißelt. „Was ich auf jeden Fall hundertprozentig verneinen kann, ist, dass es irgendwelche Sicherheiten oder Absprachen gibt, die ich überall in den Medien mal gehört habe“, stellte Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro am heutigen Samstag bei ‚Sky‘ klar.

Darüber hinaus wollte Carro allerdings nicht zusichern, dass Alonso in der kommenden Spielzeit in jedem Fall noch Bayer-Coach sein wird. „Das Jetzt und Hier ist wichtig und über nächste Saison interessiert erst einmal keinen und es ist auch nichts festgelegt. Er hat erst einmal Vertrag“, so Carro.

Bis 2026 ist Alonso noch an Leverkusen gebunden. Zuletzt hieß es, es gebe eine interne Absprache, dass man dem Spanier bei einem attraktiven Angebot keine Steine in den Weg legen würde. Davon will Carro zumindest öffentlich zur Stunde aber nichts wissen.