Erste Gespräche: ManUnited wildert in Österreich

Manchester United arbeitet an der Verpflichtung von Dorgeles Nene von RB Salzburg. Das berichtet Fabrizio Romano. Der strauchelnde englische Rekordmeister hat den 22-Jährigen demzufolge auf seine Wunschliste für einen Transfer in diesem oder dem Sommertransferfenster gesetzt. Der malische Nationalspieler wird vom Verein beobachtet und auch erste Gespräche sollen laut Romano bereits stattgefunden haben.

Dabei soll es sich jedoch bisher um reine Sondierungsgespräche gehandelt haben, um sich über den Preis oder ein mögliches finanzielles Paket für den Flügelspieler zu informieren. Nene war 2021 aus seiner Heimat von Guidars FC nach Salzburg gewechselt und entwickelte sich nach mehreren Leihstationen in der Mozartstadt zum Stammspieler. In dieser Saison stand der Rechtsfuß in 27 Pflichtspielen für die Österreicher auf dem Feld. Dabei sammelt er zwölf Scorerpunkte. Der Vertrag von Nene in Salzburg läuft noch bis 2028.