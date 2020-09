VfB: Der Stand bei González & Thommy

Beim VfB Stuttgart ist es ruhig dieser Tage in Sachen Transfers. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist für den wechselwilligen Nicolás González (22) weiterhin kein konkretes Angebot eingegangen, das den Vorstellungen der Schwaben entspricht. Bei Erik Thommy (26), der mit einem Wechsel zu Dinamo Moskau in Verbindung gebracht wird, gibt es laut Sportdirektor Sven Mislintat „nichts, was kommentierenswert wäre“.

Mislintat betont zudem erneut, dass er großes Vertrauen in den aktuellen Kader des VfB hat: „Wir glauben an die Mannschaft, sehen viel in ihr, was sie gegen Freiburg auch angedeutet hat. Wir glauben die Qualität zu haben, den Kampf um den Klassenerhalt erfolgreich zu gestalten.“