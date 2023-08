Gladbach an Kamara dran – Blitztransfer möglich

Borussia Mönchengladbach könnte eine Verstärkung für das defensive Mittelfeld an Bord holen. Wie ‚The Herald‘ berichtet, gehört der Bundesligist zum Interessentenkreis für Glen Kamara von den Glasgow Rangers.

Da für den 27-jährigen Sechser ein Vereinswechsel ansteht, trainierte er zuletzt bereits abseits des Teams. Für umgerechnet 6,4 Millionen Euro ist Kamara wohl zu haben. Ein Blitzwechsel nach Gladbach scheint also denkbar.

Doch haben die Fohlen einige Konkurrenz. So sind laut dem Bericht auch Olympique Lyon, Stade Reims, Trabzonspor, Galatasaray und der FC Kopenhagen an Kamara interessiert. Der 52-fache finnische Nationalspieler ist noch bis 2025 an die Schotten gebunden.