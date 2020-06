Hannover: Kein Korb für Korb

Nach zuletzt starken Leistungen könnte Julian Korb bei Hannover 96 nun doch einen neuen Vertrag erhalten. Den ursprünglichen Plan, den auslaufenden Kontrakt nicht zu verlängern, will man beim Zweitligisten überdenken. „Wir werden über Korb nochmal sprechen müssen“, äußert sich Präsident Martin Kind laut ‚Sportbuzzer‘.

Der 28-jährige Rechtsverteidiger soll sich bereiterklärt haben, bei einer Verlängerung Gehaltseinbußen in Kauf zu nehmen. Korb kam in dieser Saison in 23 Pflichtspielen zum Einsatz, dabei steuerte er ein Tor und drei Assists bei.