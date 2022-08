Werder plant Jung-Verlängerung

Aufsteiger Werder Bremen will den 2023 auslaufenden Vertrag von Anthony Jung (30) verlängern. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sind für den Herbst Verhandlungen geplant, Ziel sei eine Ausdehnung des Arbeitspapiers bis 2024. Jung kann sich eine erneute Unterschrift gut vorstellen, heißt es.

Sportchef Frank Baumann sagt: „Tony hat schon in der letzten Saison viel gespielt, ist mit all seiner Erfahrung ein wichtiger Mann für uns. Die Zufriedenheit mit ihm ist groß. Er bringt sich hervorragend ein, ist auch als Typ wertvoll.“ Der Linksfuß war im vergangenen Sommer von Bröndby IF nach Bremen gekommen und bestritt seitdem 32 Spiele für Werder.