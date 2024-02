Bournemouth holt 16-Millionen-Stürmer

Der AFC Bournemouth tätigt auf den letzten Metern noch einen größeren Deal. Vom FC Getafe wechselt der türkische Nationalstürmer Enes Ünal (26) zunächst per Leihe an den Ärmelkanal. Im Anschluss greift unter bestimmten Bedingungen eine Kaufplicht in Höhe von kolportierten 16,5 Millionen Euro.

Ünal hat in den vergangenen beiden La Liga-Spielzeiten jeweils zweistellig für den Madrider Vorort-Klub getroffen, fiel in der laufenden Saison allerdings lange mit einem Kreuzbandriss aus. Jetzt erhoffen sich die Cherries regelmäßige Scorerpunkte von ihrem Winter-Neuzugang.