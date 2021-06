U21-EM: Selbstbewusstes DFB-Team mit voller Kapelle ins Finale

Viele hatten die deutsche U21 bei der Europameisterschaft nicht als Favorit auf dem Zettel. Anders als in den Vorjahren sind nur wenige Akteure bereits etablierte Spieler in der Bundesliga – umso beachtlicher, dass Stefan Kuntz sein Team nun zum dritten Mal in Folge ins Endspiel coachte.

Und vor dem heutigen Duell gegen Portugal (21 Uhr) versprüht der Trainer eine Menge Optimismus. Selbstbewusst sagte Kuntz: „Wenn wir die Entwicklung bestätigen, denke ich, dass wir insgesamt als Team stärker sind und gewinnen werden.“ Eine Mammutaufgabe wird das aber mit Sicherheit.

Denn die Portugiesen überzeugten bislang, marschierten ohne Punktverlust und Gegentor durch die Vorrunde und schalteten, auch mit etwas Glück, anschließend Italien und Spanien aus. Bekanntestes Gesicht im Team von Rui Jorge: Rafael Leão, Angreifer beim AC Mailand. Prunkstück ist das variable und spielerisch starke Mittelfeld um Daniel Bragança, Vitinha, Gedson Fernandes und Fábio Vieira.

Kuntz kann aus dem Vollen schöpfen

Mit welcher Zentrale das DFB-Team dagegenhalten wird, ist offen. Beim Halbfinalsieg funktionierte die Kombination aus Arne Maier, Niklas Dorsch und Salih Özcan aber so gut, dass Kuntz nichts daran ändern dürfte. Die erfolgreiche rechte Seite mit Ridle Baku als Rechtsverteidiger und Top-Talent Florian Wirtz in offensiverer Rolle sollte trotz der Rückkehr von Josha Vagnoman nicht gesprengt werden.

So könnte Deutschland spielen