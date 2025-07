Gerland verkündet Karriereende

Hermann Gerland beendet seine beeindruckende Trainerkarriere nach 40 Jahren. Der 71-Jährige tritt von seiner Tätigkeit als Co-Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft zurück und verabschiedet sich in den Ruhestand. „Es hat mir großen Spaß gemacht, die Jungs waren super. Ich freue mich, jetzt mehr Zeit für meine Frau und meine Enkelkinder zu haben, die sollen von ihrem Opa noch was haben. Und ganz sicher werde ich dem Fußball verbunden bleiben. In diesem Sinne: Glück auf“, lässt sich Gerland auf der Website des DFB zitieren.

Seine erfolgreichste Zeit erlebte der gebürtige Bochumer beim FC Bayern. Als Assistent unter zahlreichen Star-Trainern wie Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes, Louis van Gaal, Hansi Flick oder auch Pep Guardiola gewann Gerland achtmal die deutsche Meisterschaft, fünfmal den DFB-Pokal sowie zweimal die Champions League.