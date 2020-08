Lewandowski: „Definitiv nicht der letzte Vertrag“

In drei Jahren endet Robert Lewandowskis Arbeitspapier beim FC Bayern – beenden will der 32-Jährige seine Karriere nach Ablauf des Kontrakts aber nicht. „Mein aktueller Vertrag wird definitiv nicht der letzte sein. Ich habe vor, auch nach 2023 auf höchstem Niveau zu spielen“, kündigt Lewandowski im Interview mit dem polnischen Portal ‚Onet‘ an.

Der Mittelstürmer weiter: „Ich denke nicht darüber nach, was ich danach tun werde. Ich mache mir keine Sorgen um meine Gesundheit und Fitness, aber ich hoffe, dass ich mental immer noch auf dem richtigen Niveau sein werde. Wenn ich mit dem Spielen fertig bin, gibt es viele Optionen, aber ich habe keine konkreten Pläne. Es kommt darauf an, was mir meine Gefühle sagen.“

Auf Mannschaftsebene gewann Lewandowski mit Bayern in der abgelaufenen Saison alle drei Titel, räumte zudem die jeweiligen Trophäen als bester Torschütze ab. Lewandowski selbstbewusst: „Ich würde sie (die Ballon d’Or-Auszeichnung für den besten Spieler der Welt, Anm. d. Red.) mir selbst geben. Wir haben alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Ich war in jedem Wettbewerb Torschützenkönig. Ich glaube, wenn ein Spieler so viel erreicht hat, sollte er den Ballon d'Or gewinnen.“