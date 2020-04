Havertz befeuert Transfergerüchte: „Bereit, großen Schritt zu machen“

„Wir sind froh, dass wir ihn haben. Jetzt und vielleicht auch in der nächsten Saison“, gab sich Geschäftsführer Rudi Völler vor wenigen Tagen gegenüber der ‚Rheinischen Post‘ hoffnungsvoll. Die Rede war von Kai Havertz, Supertalent und potenzieller zukünftiger Rekordverkauf von Bayer Leverkusen.

Vor der Coronakrise galt es als offenes Geheimnis, dass der 20-Jährige die Werkself im Sommer verlassen wird. Im Zuge der Pandemie schien zuletzt auch ein Verbleib in Leverkusen möglich. Havertz selbst scheint aber an seinem Wechselwunsch festzuhalten.

Havertz bereit für Transfer

„Ich bin bereit, einen großen Schritt zu machen, und ich mag Herausforderungen. Dazu zählt für mich auch das Ausland“, erklärt das Offensivjuwel gegenüber der ‚Sport Bild‘, um dann etwas zurückhaltender hinzuzufügen: „Prognosen zum Transfermarkt überlasse ich gerne anderen.“

Vor der Coronakrise war Havertz immer wieder mit dem FC Bayern, dem FC Barcelona, Real Madrid und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht worden. Über Bayer 04 sagt er: „Leverkusen ist ein toller Verein, ich fühle mich wohl. Das habe ich immer gesagt. Meinen nächsten Schritt in der Karriere will ich aber irgendwann natürlich gehen. Das ist mein Anspruch.“

Auf der Suche nach seinem Klub der Zukunft ist Havertz auch die dortige Trainer-Situation wichtig: „Der Trainer ist für mich eine sehr wichtige Personalie, da muss es passen. Das sieht man ja auch bei unserem Coach Peter Bosz. Für mich zeigt sich die sportliche Richtung des Vereins auch in der Auswahl des Trainers.“ Beim FC Bayern wurde jüngst Hansi Flick festinstalliert, der als Bewunderer von Havertz gilt. Aber auch Klubs wie Liverpool können mit großen Namen wie Jürgen Klopp punkten.