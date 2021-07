Für den halben Preis: Kabak vor England-Transfer

Bei Ozan Kabak zeichnet sich für Schalke 04 eine Lösung ab. Wie ‚Sportitalia‘ berichtet, befindet sich Leicester City mit den Königsblauen in „fortgeschrittenen Verhandlungen“ bezüglich der Verpflichtung des 21-Jährigen. Der Bundesliga-Absteiger versucht seit Wochen, Kabak zu Geld zu machen und hatte ihn für Verhandlungen vom Training freigestellt.

Von der einst mit dem FC Liverpool vereinbarten Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro ist der Preis, den die Foxes zahlen wollen, jedoch weit entfernt. Bei 9,5 Millionen Euro liegt dem Bericht zufolge das Angebot des englischen Meisters von 2016. Also weniger als die Hälfte der ursprünglichen Forderung sowie deutlich weniger als die einst an den VfB Stuttgart gezahlten 15 Millionen.

Gut möglich, dass der Bundesligist gezwungen ist, das Angebot anzunehmen. Andere Interessenten traten bislang nicht so konkret auf den Plan und Schalke muss dringend Einnahmen generieren. Bei Leicester würde Kabak in der Abwehrzentrale auf Nationalmannschaftskollege Caglar Söyüncü (25) treffen, der seit 2018 beim Klub spielt.