Quarshie wechselt nach Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth verstärkt ihre Abwehr. U20-Nationalspieler Joshua Quarshie bricht die Leihe von der TSG Hoffenheim zu Fortuna Düsseldorf vorzeitig ab und spielt auf Leihbasis bis zum Ende der Saison beim Kleeblatt. Die Mittelfranken besitzen keine Kaufoption für den 20-jährigen Innenverteidiger. Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG, begründet die Maßnahme: „Wir glauben, nun mit Greuther Fürth die optimale Lösung für Joshua gefunden zu haben, da wir bereits in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit Leihen unserer Spieler nach Fürth gemacht haben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Quarshie war 2022 von RW Essen nach Sinsheim gewechselt, wo ihm viel zugetraut wird. Schon mit 18 debütierte er unter André Breitenreiter für die TSG gegen den VfL Wolfsburg (1:2), im Januar 2024 verlieh in Hoffenheim dann an Düsseldorf. Dort spielte er unter Daniel Thioune allerdings zuletzt nur eine untergeordnete Rolle. Vertraglich ist Quarshie noch bis 2027 an den Bundesligisten gebunden.