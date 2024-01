Paderborn verpflichtet Kostons

Der SC Paderborn zieht neue Power für den Angriff an Land. Der Zweitligist gibt die Verpflichtung von Mittelstürmer Koen Kostons offiziell bekannt. Der 24-Jährige kommt vom niederländischen Zweitligisten MVV Maastricht.

In der aktuellen Saison machte Kostons mit zahlreichen Scorerpunkten (neun Treffer, sechs Vorlagen) auf sich aufmerksam. „Koen ist ein laufstarker, abschlussstarker und mannschaftsdienlicher Angreifer, der in Paderborn den nächsten Schritt in seiner Karriere machen möchte“, kommentiert Geschäftsführer Sport Benjamin Weber die Verpflichtung.