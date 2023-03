Union: Knoche weint Isco nicht nach

Robin Knoche (30) ist nicht allzu unglücklich, dass der fünfmalige Champions League-Gewinner Isco im Winter nicht bei Union Berlin gelandet ist. „Ich weiß natürlich nicht, wie er sich bei uns in der Mannschaft eingefügt hätte. Natürlich hätte er viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, aber im Endeffekt passt es so, wie es im Moment ist, ganz gut“, so der Abwehrspieler der Eisernen im ‚Aktuellen Sportstudio‘ im ‚ZDF‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Knoche betonte, dass vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit der Erfolgsgarant ist bei Union: „Jeder weiß, wo sein Platz ist. Egal, wo die Spieler herkommen, jeder ordnet sich unter.“ Der vereinslose Isco war im Januar bereits in Berlin, um einen Vertrag zu unterzeichnen. Bei den finalen Verhandlungen kamen beide Parteien dann aber doch nicht auf einen Nenner. Der 30-jährige Offensivspieler will sich nun erst im Sommer einen neuen Arbeitgeber suchen.

Lese-Tipp

Klub-Suche: Isco trifft Entscheidung