Nübel bekräftigt Bayern-Plan

Für Alexander Nübel (28) kommt eine Rückkehr zum FC Bayern weiterhin nicht infrage, solange Stammkeeper Manuel Neuer (38) in München noch unter Vertrag steht. Das unterstrich der Schlussmann am heutigen Donnerstag in einer Medienrunde: „Ich habe mir keine Deadline gesetzt, auf keinen Fall. Solange Manuel Neuer da ist, macht eine Rückkehr keinen Sinn – das habe ich ja schon oft gesagt.“

Neuer besitzt an der Säbener Straße noch ein bis zum Ende der Saison gültiges Arbeitspapier, eine Verlängerung ist längst im Gange. Derweil ist Nübel bis 2026 beim VfB Stuttgart untergebracht, könnte aber aufgrund einer Klausel auch schon im kommenden Sommer zurückgeholt werden. Ein Szenario, auf das sich der Nationaltorwart nur einlassen würde, wenn Neuer seine Zelte beim deutschen Rekordmeister abbricht.