FC Bayern: Zeitplan für die Nübel-Entscheidung

Alexander Nübel (28) ist bis 2026 an den VfB Stuttgart verliehen, schon im kommenden Jahr könnte der FC Bayern den Torwart aber per Klausel zurückholen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hat dieser Passus aber ein Ablaufdatum. Demnach müsste der Rekordmeister die Option bis zum 30. April ziehen.

Wahrscheinlich ist eine vorzeitige Nübel-Rückkehr aber ohnehin nicht, da auch in der kommenden Saison noch Manuel Neuer im Kasten stehen soll. Mit der entsprechenden Vertragsverlängerung wird noch in diesem Jahr gerechnet. Nübel hatte stets klargestellt, dass er sich nicht mehr hinter Neuer auf die Bank setzen wird. Lediglich eine Verletzung des 38-Jährigen könnte noch Bewegung in die Sache bringen.